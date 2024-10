Argentina, Scaloni: “Lautaro Martinez merita il Pallone d’Oro” (Di martedì 15 ottobre 2024) “Ha avuto un anno spettacolare, è stato il capocannoniere della Copa America e ha deciso la finale con un suo gol, se lo merita più di chiunque altro“. Lionel Scaloni parla così di Lautaro Martinez e non ha dubbi: si meriterebbe il Pallone d’Oro 2024. Il CT dell’Argentina, alla vigilia del match con la Bolivia valido per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026, ha speso parole importanti per il capitano dell’Inter: “Spero che sia lui a vincere il trofeo, è un ragazzo che apprezzo molto e spero che gli diano questa opportunità, ma se non sarà adesso, sarà nei prossimi anni perché ha ancora un grande futuro davanti a sé“, ha aggiunto Scaloni. Secondo la stampa sudamericana, Lautaro giocherà titolare contro la Bolivia, probabilmente insieme a Messi e Julian Alvarez. Argentina, Scaloni: “Lautaro Martinez merita il Pallone d’Oro” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Ha avuto un anno spettacolare, è stato il capocannoniere della Copa America e ha deciso la finale con un suo gol, se lopiù di chiunque altro“. Lionelparla così die non ha dubbi: si meriterebbe il2024. Il CT dell’, alla vigilia del match con la Bolivia valido per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026, ha speso parole importanti per il capitano dell’Inter: “Spero che sia lui a vincere il trofeo, è un ragazzo che apprezzo molto e spero che gli diano questa opportunità, ma se non sarà adesso, sarà nei prossimi anni perché ha ancora un grande futuro davanti a sé“, ha aggiunto. Secondo la stampa sudamericana,giocherà titolare contro la Bolivia, probabilmente insieme a Messi e Julian Alvarez.: “il” SportFace.

