Appalti pubblici, due arresti a Roma (Di martedì 15 ottobre 2024) 8.36 Un dirigente di Sogei e un imprenditore sono stati arrestati a Roma per corruzione.L'arresto è avvenuto in flagranza di reato dopo il passaggio tra i due di 15mila euro, poi sequestrati. A eseguire l'operazione, la Guardia di Finanza, nell'ambito di un'inchiesta più ampia coordinata dalla Procura di Roma. Eseguiti perquisizioni e sequestri, per l'ipotesi di reato di corruzione e turbata libertà degli incanti. Al centro dell'inchiesta Appalti e affidi da parte di Sogei,ministeri di Interno e Difesa e Stato maggiore Difesa. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 8.36 Un dirigente di Sogei e un imprenditore sono stati arrestati aper corruzione.L'arresto è avvenuto in flagranza di reato dopo il passaggio tra i due di 15mila euro, poi sequestrati. A eseguire l'operazione, la Guardia di Finanza, nell'ambito di un'inchiesta più ampia coordinata dalla Procura di. Eseguiti perquisizioni e sequestri, per l'ipotesi di reato di corruzione e turbata libertà degli incanti. Al centro dell'inchiestae affidi da parte di Sogei,ministeri di Interno e Difesa e Stato maggiore Difesa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Appalti stradali : 9 indagati per presunte tangenti. Perquisite sedi Anas di Milano e Roma - . Nove le persone indagate, sette sono funzionari ed ex funzionari di Anas, (società estranea ai fatti), tra le persone coinvolte nell’inchiesta della procura di Milano su una presunta corruzione legata ad appalti pubblici L'articolo Appalti stradali: 9 indagati per presunte tangenti. quisite sedi. (Firenzepost.it)

L’Emilia-Romagna dice sì all’adozione degli appalti etici per il rispetto dei diritti umani - Le sue procedure, definite dall’Onu, sono una garanzia che le organizzazioni dalle quali si acquistano beni e servizi sono rispettose dei diritti umani e del diritto internazionale. L’Emilia-Romagna ha deciso di fare un passo avanti in questa direzione grazie all’approvazione, in Assemblea legislativa regionale, della mia risoluzione sul public procurement etico. (Ilfattoquotidiano.it)