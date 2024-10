Ilgiorno.it - Analisi scientifiche su cinque opere del pittore Belloni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Indaginisulledeldi Codogno, per conoscerne la tecnica, arrivano i fondi. A condurre lesarà un pool di esperti del Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio dell’Università dell’Insubria, guidato dalla professoressa Laura Rampazzi, già autrice di importanti ricerche, tra cui quella sulla tavolozza di Francesco Hayez, qui coadiuvata da Fabio Zignani, restauratore di alto profilo, e sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Mantova e Lodi. Sono interessate le: Autoritratto nello studio, Piroscafo rosso; Le rose; Le regate a Sturla; Rodifiesso.