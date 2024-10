Accusato di aver rubato l'Iphone di un cliente: dipendente del Mc Donald's scagionato dalle telecamere (Di martedì 15 ottobre 2024) Un 27enne di San Nicola la Strada, dipendente del Mc Donald's di Maddaloni, è stato assolto dal giudice Sofia Sellitto dall'accusa di aver rubato lo smartphone di un cliente. A scagionarlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno del locale.Secondo l'accusa Casertanews.it - Accusato di aver rubato l'Iphone di un cliente: dipendente del Mc Donald's scagionato dalle telecamere Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un 27enne di San Nicola la Strada,del Mc's di Maddaloni, è stato assolto dal giudice Sofia Sellitto dall'accusa dilo smartphone di un. A scagionarlo le immagini delledi videosorveglianza presenti all'interno del locale.Secondo l'accusa

