Xbox Game Studios, Craig Duncan sostituisce Alan Hartman e diventa il nuovo capo dei team Microsoft (Di lunedì 14 ottobre 2024) Craig Duncan diventerà a fine novembre il capo degli Xbox Game Studios, prendendo il posto di Alan Hartman che si ritirerà dall’azienda alla fine di novembre. Hartman è noto per aver guidato Turn 10 e il franchise Forza dal 2005, mentre l’anno scorso ha ricoperto il ruolo di guidare Xbox Game Studios, dovendo di conseguenza ricoprire un compito a dir poco importante per la divisione gaming di Microsoft. Il dirigente ha lavorato nel corso degli anni a svariati franchise di successo del colosso americano, tra i quali troviamo Age of Empires e Fable. Game-experience.it - Xbox Game Studios, Craig Duncan sostituisce Alan Hartman e diventa il nuovo capo dei team Microsoft Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)diventerà a fine novembre ildegli, prendendo il posto diche si ritirerà dall’azienda alla fine di novembre.è noto per aver guidato Turn 10 e il franchise Forza dal 2005, mentre l’anno scorso ha ricoperto il ruolo di guidare, dovendo di conseguenza ricoprire un compito a dir poco importante per la divisione gaming di. Il dirigente ha lavorato nel corso degli anni a svariati franchise di successo del colosso americano, tra i quali troviamo Age of Empires e Fable.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Xbox Game Pass - ecco i sei giochi già confermati di novembre 2024 - sarà un mese eccellente - . Concludiamo l’articolo ricordando segnalando che secondo un report è in arrivo un nuovo tier di Xbox Game Pass dedicato esclusivamente ad Xbox Cloud Gaming. Difatti nel corso di Novembre 2024 verranno rilasciati nel servizio in abbinamento alcuni titoli incredibilmente attesi dal pubblico, tra i quali non possiamo che citare STALKER 2: Heart of Chornobyl e Microsoft Flight Simulator 2024. (Game-experience.it)

Xbox Game Pass - è in arrivo un tier dedicato esclusivamente ad Xbox Cloud Gaming - per un report - Commentando il rumor che vuole il colosso di Redmond pronto a rendere giocabili in Cloud i giochi acquistati dagli utenti, il giornalista di Windows Central ha pubblicato un nuovo articolo di approfondimento dedicato interamente ai piani futuri della società americano in merito al supporto della tecnologia di streaming dei videogiochi. (Game-experience.it)

Xbox Game Pass : I Giochi di Ottobre 2024 per gli Abbonati - Tra i titoli menzionati vi consigliamo di non lasciarvi assolutamente sfuggire Sifu, Open Roads, Trials of Mana e We Love Katamari, dei capolavori che meritano la vostra attenzione, seppure si tratti di generi totalmente differenti tra di loro. Open Roads (Console): Tess Devine e sua madre intraprendono un viaggio alla scoperta di segreti familiari e fortune nascoste. (Gamerbrain.net)