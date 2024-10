Volpi, medico dell'Inter: "Troppi infortuni, ecco la loro causa" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Volpi e gli infortuni. Nella mattinata di oggi è Intervenuto il Professor Piero Volpi, medico specializzato in medicina sportiva e responsabile medico dell'Inter che, nel suo Intervento al programma Ilnerazzurro.it - Volpi, medico dell'Inter: "Troppi infortuni, ecco la loro causa" Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)e gli. Nella mattinata di oggi èvenuto il Professor Pierospecializzato in medicina sportiva e responsabileche, nel suovento al programma

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volpi - medico dell'Inter : "Infortuni in aumento - si gioca troppo e ci si allena poco. Ecco le possibili soluzioni" - Gli infortuni nel mondo del calcio sono in aumento e sono un tema sempre più centrale nelle discussioni sul mondo del pallone. Il Professor... (Calciomercato.com)

Calcio : Volpi - medico Inter "Aumento infortuni - si gioca troppo" - . Si fa fatica a ridurre e a contenere questi incidenti, da quelli meno importanti come le lesioni ai più gravi come gli infortuni articolari. "Serve un turnover intelligente ed efficace", spiega lo storico medico dei nerazzurri ROMA - "L'infortunistica nel calcio è un problema costante e in crescita. (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Volpi - medico Inter "Aumento infortuni - si gioca troppo" - . Si fa fatica a ridurre e a contenere questi incidenti, da quelli meno importanti come le lesioni ai più gravi come gli infortuni articolari. "Serve un turnover intelligente ed efficace", spiega lo storico medico dei nerazzurri ROMA - "L'infortunistica nel calcio è un problema costante e in crescita. (Ilgiornaleditalia.it)