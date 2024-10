Panorama.it - Vanni Scheiwiller. Quando l’intellighenzia milanese s’innamorò della Calabria

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) «Per i viaggiatori italiani “centro-settentrionali” ho attinto alla mia biblioteca personale e al lungo amore che porto per la» confesserà pubblicamente, sinceramente attratto dalla millenaria storia e dal paesaggiopenisola calabrese. Questa volta occorrerà tirare in ballo il vicentino Guido Piovene e il trevigiano, di Mogliano, Giuseppe Berto; iled ancora il trevigiano, di Valdobbiadene, Giancarlo Zizola che calabresi non lo erano nemmeno lontanamente salvo, poi, innamorarsiappena vi misero piede: provenivano da ambiti geo-culturali lontani mille miglia da quelli che, invece, li avrebbero affascinati, conquistati e sedotti, senza più abbandonarli.