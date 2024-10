Uomini e Donne, Puntata Di Oggi: Valerio È Amico Di Giorgio Manetti, Gemma Lo Manda Via! (Di lunedì 14 ottobre 2024) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: si scopre che Valerio frequentava Giorgio Manetti e faceva delle serate con lui, la conoscenza con Gemma si interrompe definitivamente. Mario torna al centro con Margherita e Morena! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, al centro dell’attenzione sono tornati Gemma e Valerio. La Galgani aveva dato una seconda possibilità al cavaliere, ma le cose non sono andate bene soprattutto quando si è scoperto che Valerio conosce Giorgio Manetti e ha fatto anche delle serate con lui. Spazio poi a Mario con Morena e Margherita. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Valerio faceva delle serate con Giorgio Manetti, Gemma lo Manda via! La Puntata si apre con l’esterna di Gemma e Valerio, dopo che la dama aveva deciso di dare un’altra possibilità al suo pretendente. Uominiedonnenews.it - Uomini e Donne, Puntata Di Oggi: Valerio È Amico Di Giorgio Manetti, Gemma Lo Manda Via! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)di: si scopre chefrequentavae faceva delle serate con lui, la conoscenza consi interrompe definitivamente. Mario torna al centro con Margherita e Morena! Nellaquotidiana di, al centro dell’attenzione sono tornati. La Galgani aveva dato una seconda possibilità al cavaliere, ma le cose non sono andate bene soprattutto quando si è scoperto checonoscee ha fatto anche delle serate con lui. Spazio poi a Mario con Morena e Margherita.difaceva delle serate conlovia! Lasi apre con l’esterna di, dopo che la dama aveva deciso di dare un’altra possibilità al suo pretendente.

