Tennis, iscrizioni ancora aperte per il campionato provinciale Csi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Parte a breve il quarto campionato provinciale di Tennis organizzato dal Csi di Piacenza. Fino al 20 ottobre è possibile iscriversi nelle categorie previste: singolare maschile amatori ed Open, singolare femminile Open, doppio femminile, doppio maschile e doppio misto. La prima fase è a gironi Ilpiacenza.it - Tennis, iscrizioni ancora aperte per il campionato provinciale Csi Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Parte a breve il quartodiorganizzato dal Csi di Piacenza. Fino al 20 ottobre è possibile iscriversi nelle categorie previste: singolare maschile amatori ed Open, singolare femminile Open, doppio femminile, doppio maschile e doppio misto. La prima fase è a gironi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jesi / Tennis tavolo - successo al Campionato Nazionale con ottimi risultati per la Clementina - Tuttavia, Rachele De Luca e Margherita Pierella dovranno migliorare per mantenere il ritmo nelle prossime sfide. Tuttavia, la squadra si trova al secondo posto in classifica e ha tutte le carte in regola per migliorare nei prossimi incontri. Il 12 ottobre, Clementina IDEA+ e Clementina STS Tecnopolimeri si sfideranno in un derby interno, mentre la Clementina – Elettromeccanica Marchegiani ... (Vallesina.tv)

In chiaroscuro la prima giornata di campionato di Serie A di tennis delle veronesi - La prima di campionato di serie A non è idilliaca per le veronesi. In A1 Falconeri At Verona scivola a Cagliari. Scaligero Sec un pari in casa che va stretto. Non inizia bene il campionato della Falconeri alla quale mancano i punti della colonna Moratelli, colei che lo scorso anno le aveva... (Veronasera.it)

Tennistavolo - Apuania Carrara mantiene la vetta nel campionato nazionale di A2 femminile - . "Al di là di questi risultati sarà un campionato molto complicato – conferma il ds Claudio Volpi – il nostro obiettivo resta la salvezza". La classifica: Bagnolese Mantova, Apuania Carrara e Muravera Cagliari B 3; Alfieri Romagna Forlì 2; Muravera Cagliari A 1; Athletica Genova 0. La formula prevede per le prime due i play off e per le ultime due i play out; salve invece terza e quarta. (Lanazione.it)