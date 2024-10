Tavares, caos creato da altri, non sono un mago, sono umano (Di lunedì 14 ottobre 2024) "altri hanno creato il caos e voi chiedete a me di risolvere la situazione e di garantire posti di lavoro. Non sono un mago, sono un essere umano come voi": l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, rispondendo ai cronisti italiani a margine del Salone dell'auto di Parigi, ha risposto così a chi chiedeva se potesse dare rassicurazioni sul fatto che non saranno tagliati posti di lavoro all'interno del gruppo. "Mi chiedete di risolvere problemi creati da altri, per risolvere quelle situazioni potrei dover fare cose che non saranno accolte bene", ha insistito Tavares, secondo cui il problema fondamentale è la regolamentazione imposta dall'Unione europea sull'elettrificazione del comparto automobilistico. Quotidiano.net - Tavares, caos creato da altri, non sono un mago, sono umano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) "hannoile voi chiedete a me di risolvere la situazione e di garantire posti di lavoro. Nonunun esserecome voi": l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos, rispondendo ai cronisti italiani a margine del Salone dell'auto di Parigi, ha risposto così a chi chiedeva se potesse dare rassicurazioni sul fatto che non saranno tagliati posti di lavoro all'interno del gruppo. "Mi chiedete di risolvere problemi creati da, per risolvere quelle situazioni potrei dover fare cose che non saranno accolte bene", ha insistito, secondo cui il problema fondamentale è la regolamentazione imposta dall'Unione europea sull'elettrificazione del comparto automobilistico.

