Sul parapetto del ponte con le gambe nel vuoto, lo salvano i carabinieri (Di lunedì 14 ottobre 2024) Provvidenziale intervento dei carabinieri nei giorni scorsi che hanno salvato un 43enne che stava per compiere un gesto estremo. L’uomo voleva lanciarsi dal ponte della provinciale 587R che conduce a Cortemaggiore al confine tra le località Fossadello e Roncaglia che sovrasta il torrente Nure Ilpiacenza.it - Sul parapetto del ponte con le gambe nel vuoto, lo salvano i carabinieri Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Provvidenziale intervento deinei giorni scorsi che hanno salvato un 43enne che stava per compiere un gesto estremo. L’uomo voleva lanciarsi daldella provinciale 587R che conduce a Cortemaggiore al confine tra le località Fossadello e Roncaglia che sovrasta il torrente Nure

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pontedera : arrestato dai carabinieri. Scippa il telefonino a una donna e chiede 50 euro per restituirlo - 300 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. In collaborazione con i colleghi del Nas sono stati ispezionati due esercizi commerciali di rivendita di prodotti etnici ai cui gestori sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 1. . L’arresto è stato compiuto dai militari della compagnia di Pontedera nell’ambito di un’intensificata attività di controllo del territorio, ... (Lanazione.it)

Vicopisano : il sindaco incontra la nuova Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Pontedera - La comandante della Compagnia Carabinieri di Pontedera, capitano Claudia Eramo, dopo la recente assunzione del comando, durante la visita alla Stazione di San Giovanni alla Vena ha voluto incontrare il sindaco Matteo Ferrucci. Durante il meeting, al quale hanno partecipato anche il comandante... (Pisatoday.it)

Inseguimento Carabinieri-ladri sulla E45 da Ponte San Giovanni a Deruta : fermati due uomini - recuperata merce rubata - Un inseguimento a forte velocità sulla E45 si è verificato ieri notte: i Carabinieri si sono messi alla caccia di un'auto sospetta guidata da uno straniero. I due mezzi hanno sfrecciato in mezzo ad altre vetture da Ponte San Giovanni fino a Deruta. Poi allo svincolo il fuggiasco ha messo di... (Perugiatoday.it)