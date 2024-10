Statale 36, gli industriali chiedono la terza corsia dopo il disastro dei giorni scorsi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lecco, 13 ottobre 2024 – La quiete dopo la tempesta. In attesa della prossima bufera. dopo la riapertura (parziale) dell'attraversamento di Lecco in entrambe le direzioni, quest'oggi non si sono registrati particolari problemi in Statale 36, nonostante turisti e villeggianti della domenica si siano riversati come ogni fine settimana dalle città verso il lago, la Valsassina e Valtellina e viceversa. Sono stati segnalati come ogni weekend rallentamenti e qualche coda nel pomeriggio sul Terzo ponte, nel traforo del Barro e poi nel tratto Milano–Lecco in direzione sud, ma nulla di troppo diverso dal solito. Ilgiorno.it - Statale 36, gli industriali chiedono la terza corsia dopo il disastro dei giorni scorsi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lecco, 13 ottobre 2024 – La quietela tempesta. In attesa della prossima bufera.la riapertura (parziale) dell'attraversamento di Lecco in entrambe le direzioni, quest'oggi non si sono registrati particolari problemi in36, nonostante turisti e villeggianti della domenica si siano riversati come ogni fine settimana dalle città verso il lago, la Valsassina e Valtellina e viceversa. Sono stati segnalati come ogni weekend rallentamenti e qualche coda nel pomeriggio sul Terzo ponte, nel traforo del Barro e poi nel tratto Milano–Lecco in direzione sud, ma nulla di troppo diverso dal solito.

