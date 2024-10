Stalker a 19 anni con una minorenne | scatta l’ammonimento del Questore

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) MASSA CARRARA –a soli 19nei confronti di unadi 15. La vicenda è emersa in provincia di Massa Carrara ed è emersa dopoemesso dalSanti Allegra. Il giovane, questa la ricostruzione, non si era rassegnato alla fine della relazione sentimentale con la ex fidanzata. In particolare, la vittima, una giovanedi15, aveva avuto una relazione sentimentale durata circa un anno e terminata per volonta? della minore a settembre 2023. Gia? durante tale relazione il giovane aveva dimostrato atteggiamenti opprimenti nei confronti della ragazza, vietandole di uscire con le amiche e dimostrando un’insana gelosia nei confronti della stessa, fino a manifestare insofferenza anche nei confronti della sorella.