Lite per una bici non pagata finisce a colpi di cutter | un ferito al Galliera

Un episodio inquietante scuote la tranquilla via Canneto il Lungo: una lite per una bicicletta non pagata si è trasformata in un'aggressione con taglierino, lasciando un uomo di 62 anni ferito gravemente al Galliera. La violenza ha portato alla luce tensioni crescenti e il rischio di escalation nelle controversie di strada. La comunità ora chiede risposte e maggiore sicurezza, riflettendo sulla fragile linea tra conflitto e violenza.

L’aggressione questa mattina in via Canneto il Lungo per una bicicletta non pagata: 62enne ricoverato al Galliera con ferite di arma da taglio al ventre. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Lite per una bici non pagata finisce a colpi di cutter: un ferito al Galliera

