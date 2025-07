Fognini annuncia l’addio al tennis | Dopo il match con Alcaraz non torno più a giocare

Fognini sorprende il mondo del tennis annunciando il suo addio al professionismo, lasciando tutti senza parole. Dopo l’emozionante match con Alcaraz, il tennista italiano ha dichiarato durante la conferenza stampa all’All England Club di non tornare più a competere. Un addio che segna la fine di un’epoca, ma anche un nuovo capitolo per il campione. La sua decisione lascia un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati e nel panorama sportivo internazionale.

Le parole del tennista italiano durante la conferenza stampa Media Theatre dell'All England Club sede del torneo di Wimbledon.

Fognini annuncia il ritiro: «La partita con Alcaraz è il miglior modo di dire addio»

