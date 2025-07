Il miglior modo per dire addio Fabio Fognini si ritira dal tennis

Il mondo del tennis dice addio a un vero fuoriclasse: Fabio Fognini. Dopo anni di emozioni, vittorie e sfide memorabili, il 38enne ligure ha annunciato il suo ritiro, lasciando un segno indelebile nel cuore degli appassionati. La sua ultima sfida a Wimbledon, tra applausi scroscianti e una prestazione sublime contro Alcaraz, rappresenta il modo più elegante per congedarsi da una carriera straordinaria. Fabio, il tuo viaggio resterà per sempre nel nostro ricordo.

Gli applausi scroscianti del Centrale di Wimbledon e la vittoria sfiorata contro il giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz dopo una gara sublime e storica è stata l'ultima gara di Fabio Fognini: il 38enne tennista ligure ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica in conferenza stampa nel torneo dello Slam. L'addio di Fognini. " Questo è il miglior modo per dire addio ", ha dichiarato Fabio alludendo all'ultima grande gara della sua carriera, la ciliegina sulla torta di una carriera fantastica. " Amo questo sport e la motivazione è ancora alta, il tennis mi ha accompagnato per tutta la vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il miglior modo per dire addio". Fabio Fognini si ritira dal tennis

