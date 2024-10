Si rompe una corda: operai precipitano nel vano ascensore. Morto sul colpo un 48enne, feriti i suoi due colleghi. Stavano facendo manutenzione. E’ successo a Roma (Di lunedì 14 ottobre 2024) Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi, nel cuore del centro storico della Capitale. Un operaio di 48 anni è Morto, mentre altri due colleghi sono rimasti gravemente feriti, durante lavori di manutenzione straordinaria in un edificio situato in via delle Vergini, a breve distanza dalla famosa Fontana di Trevi. Lavori di manutenzione all’ascensore L’incidente si è verificato mentre i tre operai stavano effettuando la manutenzione di un ascensore al civico 18 di via delle Vergini. Secondo le prime informazioni, i tre uomini si trovavano sopra l’elevatore quando improvvisamente si è rotta la cinghia dell’ascensore, causando la loro caduta nella tromba dell’ascensore. La vittima è un cittadino nigeriano, identificato solo con le iniziali P.I., mentre i suoi colleghi sono stati trasportati in condizioni critiche in ospedale. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi, nel cuore del centro storico della Capitale. Uno di 48 anni è, mentre altri duesono rimasti gravemente, durante lavori distraordinaria in un edificio situato in via delle Vergini, a breve distanza dalla famosa Fontana di Trevi. Lavori diall’L’incidente si è verificato mentre i trestaeffettuando ladi unal civico 18 di via delle Vergini. Secondo le prime informazioni, i tre uomini si trovasopra l’elevatore quando improvvisamente si è rotta la cinghia dell’, causando la loro caduta nella tromba dell’. La vittima è un cittadino nigeriano, identificato solo con le iniziali P.I., mentre isono stati trasportati in condizioni critiche in ospedale.

