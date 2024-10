Senigallia 15enne armato e in fuga | Non fate uscire gli studenti in cortile

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Come riferito da Lapresse un ragazzino di 15 anni ieri notte è fuggito di casa dopo un litigio con i genitori a, in provincia di Ancona. La situazione è preoccupante poiché il ragazzo avrebbe con sé una pistola ed è scattato l’allarme in città. Ragazzino fuggito di casa a, proseguono le ricerche Le ricerche della polizia si stanno concentrando nelle frazioni a sud della città, tra Marzocca e Montignano, dove si starebbe aggirando l’adolescente. Dalle prime informazioni trapelate ci sarebbe stato un diverbio in ambito domestico, ma non sono stati chiariti ancora i motivi del litigio che avrebbe portato all’allontanamento durante la notte. Il ragazzo scappando di casa avrebbe preso anche la pistola del padre e ora sulle sue tracce ci sarebbero polizia, carabinieri e vigili del fuoco.