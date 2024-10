Sangue sulle strade. Travolto da un furgone, muore anziano ciclista (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia della strada poco prima delle 17 a Bessica di Loria, in via Enego. Un uomo di 88 anni, Aldo Stradiotto, è morto, Travolto da un furgone mentre era in sella alla sua bicicletta. Accertamenti in corso da parte della polizia stradale di Castelfranco Veneto. Il pensionato, ex metalmeccanico Trevisotoday.it - Sangue sulle strade. Travolto da un furgone, muore anziano ciclista Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia della strada poco prima delle 17 a Bessica di Loria, in via Enego. Un uomo di 88 anni, Aldo Stradiotto, è morto,da unmentre era in sella alla sua bicicletta. Accertamenti in corso da parte della polizia stradale di Castelfranco Veneto. Il pensionato, ex metalmeccanico

