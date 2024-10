Ruby ter, la Cassazione ha disposto un processo di appello per corruzione (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Cassazione ha disposto un processo di appello a Milano per una ventina di persone per l’accusa di corruzione in atti giudiziari nell’ambito del processo Ruby ter che coinvolge anche le Olgettine, le ragazze ospiti delle serate di Arcore tra cui Karima El Mahroug, al secolo Ruby. I giudici hanno dichiarato prescritta l’accusa di falsa testimonianza per tutti. In primo grado erano stati tutti assolti. Accusa di riciclaggio caduta per Luca Risso, all’epoca dei fatti fidanzato di Ruby, per il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso. La decisione della sesta sezione penale è arrivata dopo due ore di camera di consiglio. Articolo completo: Ruby ter, la Cassazione ha disposto un processo di appello per corruzione dal blog Lettera43 Lettera43.it - Ruby ter, la Cassazione ha disposto un processo di appello per corruzione Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lahaundia Milano per una ventina di persone per l’accusa diin atti giudiziari nell’ambito delter che coinvolge anche le Olgettine, le ragazze ospiti delle serate di Arcore tra cui Karima El Mahroug, al secolo. I giudici hanno dichiarato prescritta l’accusa di falsa testimonianza per tutti. In primo grado erano stati tutti assolti. Accusa di riciclaggio caduta per Luca Risso, all’epoca dei fatti fidanzato di, per il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso. La decisione della sesta sezione penale è arrivata dopo due ore di camera di consiglio. Articolo completo:ter, lahaundiperdal blog Lettera43

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il processo Ruby Ter riparte dall’appello - la Cassazione cancella assoluzioni delle ex “Olgettine” - Il processo Ruby Ter ripartirà dall'appello con l'accusa di corruzione: lo ha deciso la Corte di Cassazione. Annullate le assoluzioni delle ragazze che parteciparono alle feste di Arcore, mentre per Silvio Berlusconi l'assoluzione è definitiva.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ruby Ter - si riparte : la Cassazione dispone il processo d’appello per corruzione - . Milano, 14 ottobre 2024 - La Cassazione ha disposto un processo di appello a Milano per una ventina di persone per l’accusa di corruzione in atti giudiziari nell’ambito del processo Ruby Ter, che coinvolge anche le Olgettine, le ragazze ospiti delle serate di Arcore tra cui Karima El Mahroug, al secolo Ruby. (Ilgiorno.it)

Processo Ruby Ter sulle feste di Berlusconi - Cassazione dispone l'appello per le Olgettine e Karima el-Mahroug - La Cassazione ha disposto l'appello nel processo Ruby Ter, che ha coinvolto anche Karima el-Mahorug, conosciuta come Ruby Rubacuori, e le Olgettine partecipanti alle feste di Berlusconi ad Arcore. Circa 20 gli imputati per corruzione. (Notizie.virgilio.it)