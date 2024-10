Raspadori nel mirino della Juve, l’agente: “Giuntoli lo rivuole” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Giuntoli vorrebbe portare Raspadori alla Juventus Notizie calcio Napoli. Giacomo Raspadori è finito nel mirino della Juventus per rinforzare il reparto avanzato della squadra di Thiago Motta, che non sempre ha brillato in questa prima parte di stagione. Secondo le indiscrezioni, l’ex attaccante del Sassuolo ha un estimatore d’eccezione nella dirigenza bianconera: Cristiano Giuntoli, colui che ha voluto fortemente Raspadori al Napoli e che ora vorrebbe portarlo alla Juve, società di cui è dirigente. Tinti: “Raspadori sta bene a Napoli, ma Giuntoli lo stima” A commentare le voci di mercato ci ha pensato Tullio Tinti, noto procuratore sportivo italiano e agente di Raspadori, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornalista Nicolò Schira, poi diffuse sui social. Napolipiu.com - Raspadori nel mirino della Juve, l’agente: “Giuntoli lo rivuole” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 14 ottobre 2024)vorrebbe portareallantus Notizie calcio Napoli. Giacomoè finito nelntus per rinforzare il reparto avanzatosquadra di Thiago Motta, che non sempre ha brillato in questa prima parte di stagione. Secondo le indiscrezioni, l’ex attaccante del Sassuolo ha un estimatore d’eccezione nella dirigenza bianconera: Cristiano, colui che ha voluto fortementeal Napoli e che ora vorrebbe portarlo alla, società di cui è dirigente. Tinti: “sta bene a Napoli, malo stima” A commentare le voci di mercato ci ha pensato Tullio Tinti, noto procuratore sportivo italiano e agente di, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornalista Nicolò Schira, poi diffuse sui social.

Napoli - anche Brescianini nel mirino. E le voci su Raspadori… - Chiesa potrebbe tornare ‘di moda’ per il Napoli? “Non è un’operazione semplice e in questo momento non rappresenta una priorità assoluta per Giuntoli: è un affare da mese di agosto, ma l’interesse c’è. Su Gaetano, nel frattempo, ci sono sempre Cagliari e Parma. Ma la Juventus sembra avere altre idee e una di queste porta a Genova, sponda rossoblù”. (Terzotemponapoli.com)