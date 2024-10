Pagelle Italia-Israele 4-1: Di Lorenzo bomber, Maldini entra e illumina (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le Pagelle di Italia-Israele, match della quarta giornata del Gruppo B della Nations League 2024/2025. I voti della nostra redazione Pianetamilan.it - Pagelle Italia-Israele 4-1: Di Lorenzo bomber, Maldini entra e illumina Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ledi, match della quarta giornata del Gruppo B della Nations League 2024/2025. I voti della nostra redazione

Pagelle Italia-Israele 4-1 - Nations League 2024/25 : migliori e peggiori in campo - 5Un regista aggiunto. 5Si toglie la soddisfazione di segnare una doppietta con la fascia da capitano al braccio. Torna a Torino con la consapevolezza che è lui ad essere in cima alle gerarchie in cabina di regia) Tonali 7Conquista il rigore dell’1-0 con qualità e furbizia. Pregevole l’assist per il gol di Frattesi (73? Udogie 6. (Sportface.it)

Pagelle Italia-Belgio (2-2) : Dimarco arma in più! Gli altri 2 voti – TS - Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Pagelle Italia-Belgio (2-2): Dimarco arma in più! Gli altri 2 voti – TS) © Inter-News. (Inter-news.it)

Pagelle Italia-Belgio (2-2) : Bastoni il peggiore dell’Inter! Votaccio – CdS - Il laterale incanta all’Olimpico consegnando primo un assist al bacio dopo un minuto per il gol di Cambiaso e poi avvia la rete del raddoppio con un calcio al volo meraviglioso. UNO NEGATIVO – L’Italia ha pareggiato contro il Belgio 2-2 ieri sera all’Olimpico di Roma. Ma il migliore dell’Inter e di tutta la partita è Federico Dimarco. (Inter-news.it)