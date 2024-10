Occupazione record negli hotel italiani (Di lunedì 14 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Dopo i travagliati anni della pandemia, il settore alberghiero ha invertito la rotta: nel 2023 ha impiegato in media 224 mila dipendenti, con un massimo di 313 mila nel mese di luglio. E’ un valore record, mai raggiunto nella storia del settore. Il precedente picco era relativo al 2019, anno precedente alla crisi pandemica. E’ quanto emerge dall’archivio dei lavoratori dipendenti dell’INPS elaborati da Federalberghi in collaborazione con l’Ente Bilaterale Nazionale per il Turismo. Le particolari caratteristiche del settore lo portano a dare risposte alle esigenze occupazionali delle categorie di lavoratori che solitamente hanno maggiore difficoltà in tal senso: i giovani, le donne e la manodopera straniera. L’età media dei lavoratori negli alberghi italiani è di 40 anni. Unlimitednews.it - Occupazione record negli hotel italiani Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Dopo i travagliati anni della pandemia, il settore alberghiero ha invertito la rotta: nel 2023 ha impiegato in media 224 mila dipendenti, con un massimo di 313 mila nel mese di luglio. E’ un valore, mai raggiunto nella storia del settore. Il precedente picco era relativo al 2019, anno precedente alla crisi pandemica. E’ quanto emerge dall’archivio dei lavoratori dipendenti dell’INPS elaborati da Federalberghi in collaborazione con l’Ente Bilaterale Nazionale per il Turismo. Le particolari caratteristiche del settore lo portano a dare risposte alle esigenze occupazionali delle categorie di lavoratori che solitamente hanno maggiore difficoltà in tal senso: i giovani, le donne e la manodopera straniera. L’età media dei lavoratorialberghiè di 40 anni.

