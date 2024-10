"Non ho tempo per andare a mare": al Bar Pickwick la presentazione del libro di Mari Accardi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Giovedì 17 ottobre, a partire dalle 18, ci sarà il terzo incontro della rassegna "Un tempo troppo grigio per rinunciare ai colori". Questa volta, ospite negli spazi del Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo, sarà la scrittrice Mari Accardi con il suo libro "Non ho tempo per Palermotoday.it - "Non ho tempo per andare a mare": al Bar Pickwick la presentazione del libro di Mari Accardi Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Giovedì 17 ottobre, a partire dalle 18, ci sarà il terzo incontro della rassegna "Untroppo grigio per rinunciare ai colori". Questa volta, ospite negli spazi del Bardi via Alessandro Paternostro 49 a Palermo, sarà la scrittricecon il suo"Non hoper

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Non ho tempo per andare a mare": al Bar Pickwick la presentazione del libro di Mari Accardi - Giovedì 17 ottobre, a partire dalle 18, ci sarà il terzo incontro della rassegna "Un tempo troppo grigio per rinunciare ai colori". Questa volta, ospite negli spazi del Bar Pickwick di via Alessandro ... (palermotoday.it)

Presentazione del libro di Mari Accardi “Non ho tempo per andare a mare” - Giovedì 17 ottobre, a partire dalle 18,00, ci sarà il terzo incontro della rassegna “Un tempo troppo grigio per rinunciare ai colori”. Questa volta, ospite negli spazi del Bar Pickwick […] ... (blogsicilia.it)

Palermo al Bar Pickwick presentazione del libro di Mari Accardi “Non ho tempo per andare a mare” - Giovedì 17 ottobre, a partire dalle 18,00, ci sarà il terzo incontro della rassegna “Un tempo troppo grigio per rinunciare ai colori”. Questa volta, ospite negli spazi del Bar Pickwick di ... (lavocedellisola.it)