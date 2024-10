Milan, Paulo Fonseca trema: Samuel Chukwueze si fa male con la Nigeria: le condizioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milan, Paulo Fonseca trema: Samuel Chukwueze si è fatto male con la Nigeria e potrebbe dover saltare i prossimi impegni. Le condizioni Da una parte Paulo Fonseca sorride per il rientro anticipato di Christian Pulisic, ma dall’altra c’è grande preoccupazione per l’infortunio che ha messo ko Samuel Chukwueze nella sfida tra la sua Nigeria e la Libia. L’attaccante ex Villareal, infatti, ha accusato un problema che, secondo quanto riferito dai medici Nigeriani, dovrebbe essere di natura fisica. Chuku nelle prossime ore arriverà, quindi, in Italia per sottoporsi agli esami strumentali che potrebbero evidenziare un problema muscolare. Brutte notizie, quindi, in casa rossonera, con Fonseca che rischia di perdere una pedina che avrebbe potuto dire la sua nelle prossime gare, soprattutto per fare riposare anche Pulisic. Dailymilan.it - Milan, Paulo Fonseca trema: Samuel Chukwueze si fa male con la Nigeria: le condizioni Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)si è fattocon lae potrebbe dover saltare i prossimi impegni. LeDa una partesorride per il rientro anticipato di Christian Pulisic, ma dall’altra c’è grande preoccupazione per l’infortunio che ha messo konella sfida tra la suae la Libia. L’attaccante ex Villareal, infatti, ha accusato un problema che, secondo quanto riferito dai medicini, dovrebbe essere di natura fisica. Chuku nelle prossime ore arriverà, quindi, in Italia per sottoporsi agli esami strumentali che potrebbero evidenziare un problema muscolare. Brutte notizie, quindi, in casa rossonera, conche rischia di perdere una pedina che avrebbe potuto dire la sua nelle prossime gare, soprattutto per fare riposare anche Pulisic.

Milan - Zhegrova fa impazzire la Serie A : il merito è di Paulo Fonseca - La cosa curiosa, è che il merito di questa crescita, come affermato anche dallo stesso calciatore, è dell’attuale tecnico rossonero, l’anno scorso al Lille: Paulo Fonseca. I dettagli Un riconoscimento che arriva verso l’allenatore portoghese, che fece un bel lavoro sulla panchina dei francesi nella scorsa stagione. (Dailymilan.it)

Milan - Paulo Fonseca esulta : si è sbloccato anche Yunus Musah - Chissà che la rete ritrovata non possa aiutare Yunus Musah a affermarsi con la maglia rossonera complice la nuova posizione in campo in cui vorrà provarlo a breve Paulo Fonseca. . musah8) Milan, Paulo Fonseca esulta: si è sbloccato anche Yunus Musah LEGGI ANCHE Milan, Fonseca guarda Strahinja Pavlovic: leader con la Serbia. (Dailymilan.it)

Verso Milan-Udinese - da Terracciano a Loftus-Cheek : quanti cambi per Paulo Fonseca - Vista l'assenza di Theo Hernandez – espulso nel finale di gara contro la Fiorentina per proteste – prenderà il suo posto l'ex Hellas Verona Filippo Terracciano. Verso Milan-Udinese, Paulo Fonseca prepara dei cambi: da Filippo Terracciano a Ruben Loftus-Cheek. Le novità