Migranti, Renzi critica la strategia di Meloni: “Prevedo un futuro difficile” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Renzi ha chiarito il suo obiettivo politico: "L'unico disegno che abbiamo è mandare a casa Giorgia Meloni" L'articolo Migranti, Renzi critica la strategia di Meloni: “Prevedo un futuro difficile” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Migranti, Renzi critica la strategia di Meloni: “Prevedo un futuro difficile” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)ha chiarito il suo obiettivo politico: "L'unico disegno che abbiamo è mandare a casa Giorgia" L'articololadi: “un” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Renzi (FdI) : "Prendo atto dei controlli - ma il Cas all'ex hotel Grazia va chiuso definitivamente" - Chiudere, per ragioni di ordine pubblico, il centro di accoglienza straordinaria immigrati presso l’ex hotel Grazia di Viserba. E quanto torna a chiedere, a gran voce, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi. Lo scorso 23 agosto è stata inviata al prefetto di Rimini, al... (Riminitoday.it)

A Bolzano - classe di soli migranti. Achammer (Svp) : “Fuori legge. Valgono classi con docente aggiuntivo e sostegno differenziato” - Achammer (Svp): “Fuori legge. L'articolo A Bolzano, classe di soli migranti. La scuola elementare Goethe, situata nel centro storico di Bolzano e appartenente al sistema scolastico di lingua tedesca, ha avviato una nuova iniziativa creando una prima classe composta esclusivamente da alunni con background migratorio. (Orizzontescuola.it)

Migranti : Renzi - ‘da Meloni 1 mld sprecato su Albania - vademecum ennesima figuraccia’ - Roma, 6 ago. Questa operazione più che una tragedia sta diventando una commedia che non fa ridere nessuno”. Così Matteo Renzi nella enews. . (Adnkronos) – “Sulla vicenda del centro per l?immigrazione in Albania su cui la Meloni ha sprecato quasi un miliardo di euro per farsi campagna elettorale, torneremo presto”, intanto “c?è l?ennesima figuraccia internazionale che facciamo scrivendo in un ... (Calcioweb.eu)