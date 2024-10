"Mi hanno uccisa per arrivare a Berlusconi": Ruby, l'ultima bomba su toghe e sinistra (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Mi hanno uccisa per arrivare a lui": Karima el-Mahroug, nota con il soprannome di "Ruby Rubacuori", lo ha detto al New York Times riferendosi a Silvio Berlusconi. Quattordici anni fa, la donna è finita al centro dello scandalo "Bunga Bunga", col fondatore di Forza Italia, all'epoca premier, che venne accusato di averla pagata per fare sesso durante le feste organizzate nella villa di Arcore e di aver comprato poi il suo silenzio. "Sono stata etichettata come prostituta bambina - ha proseguito Karima parlando col quotidiano americano -. Ed è una parola che ti porti dietro come un marchio per sempre". E ancora: “Conoscere Berlusconi mi è costato molto". Dopo lo scandalo, poi, Ruby è diventata mamma di una bambina, avuta dal compagno quando aveva 19 anni. Liberoquotidiano.it - "Mi hanno uccisa per arrivare a Berlusconi": Ruby, l'ultima bomba su toghe e sinistra Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Mipera lui": Karima el-Mahroug, nota con il soprannome di "Rubacuori", lo ha detto al New York Times riferendosi a Silvio. Quattordici anni fa, la donna è finita al centro dello scandalo "Bunga Bunga", col fondatore di Forza Italia, all'epoca premier, che venne accusato di averla pagata per fare sesso durante le feste organizzate nella villa di Arcore e di aver comprato poi il suo silenzio. "Sono stata etichettata come prostituta bambina - ha proseguito Karima parlando col quotidiano americano -. Ed è una parola che ti porti dietro come un marchio per sempre". E ancora: “Conosceremi è costato molto". Dopo lo scandalo, poi,è diventata mamma di una bambina, avuta dal compagno quando aveva 19 anni.

