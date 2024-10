Manuel con le cuffie in testa, il killer col coltello: il video dell'omicidio di Rozzano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Manuel che passeggia con le sue cuffie in testa. È appena uscito dal Carrefour di via Carlo Farini a Milano, dove lavora. È da poco passata la mezzanotte e mezza. Daniele che cammina con un coltello in mano, prima di nasconderlo nella tuta nera. È poco distante da viale Lazio a Rozzano, a pochi Europa.today.it - Manuel con le cuffie in testa, il killer col coltello: il video dell'omicidio di Rozzano Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)che passeggia con le suein. È appena uscito dal Carrefour di via Carlo Farini a Milano, dove lavora. È da poco passata la mezzanotte e mezza. Daniele che cammina con unin mano, prima di nasconderlo nella tuta nera. È poco distante da viale Lazio a, a pochi

Omicidio di Rozzano - il video degli ultimi istanti di Manuel Mastrapasqua prima di essere ucciso per le cuffie - Una telecamera di viale Romagna a Rozzano (Milano) ha ripreso gli ultimi istanti di vita di Manuel Mastrapasqua, 31enne ucciso da una coltellata al petto mentre tornava dal lavoro nella notte di venerdì 11 ottobre. Il video immortala il giovane magazziniere e il suo aggressore Daniele Rezza, 19 anni. (Fanpage.it)

Ucciso per un paio di cuffiette - carcere per il 19enne accusato di aver accoltellato Manuel Mastrapasqua - Il gip di Milano Domenico Santoro ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Daniele Rezza , il 19enne che nella notte fra giovedì e venerdì ha ucciso con una coltellata e ha poi rapinato di un paio di cuffiette wireless Manuel Mastrapasqua a Rozzano, nel Milanese. Il giovane resta quindi a San Vittore con le accuse di omicidio e rapina impropria aggravata. (Gazzettadelsud.it)

La fidanzata di Manuel Mastrapasqua - ucciso a Rozzano per un paio di cuffie : “I nostri sogni sono stati rovinati” - Sono piena di rabbia, con l'anima distrutta. "Avrai la giustizia che meriti. Parla la fidanzata di Manuel Mastrapasqua, ucciso la notte di venerdì 11 luglio a Rozzano (Milano) per un paio di cuffiette da 15 euro: il 31enne stava chattando con lei quando è stato accoltellato a morte. Ora proteggimi e dammi la tua forza"Continua a leggere . (Fanpage.it)