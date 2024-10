Lituania-Romania (Uefa Nations League C, 15-10-2024 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 14 ottobre 2024) Viaggia spedita a punteggio pieno la Romania di Lucescu, che in 3 gare ha riportato altrettante vittorie e subito un solo gol; già oggi in Lituania la tricolorii potrebbe festeggiare la promozione in Nations League B con 2 turni di anticipo. La squadra di Jankauskas invece è fanalino di coda del girone, ancora ferma al palo dopo 3 gare e già sconfitta dai romeni un mese InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Lituania-Romania (Uefa Nations League C, 15-10-2024 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Viaggia spedita a punteggio pieno ladi Lucescu, che in 3 gare ha riportato altrettante vittorie e subito un solo gol; già oggi inla tricolorii potrebbe festeggiare la promozione inB con 2 turni di anticipo. La squadra di Jankauskas invece è fanalino di coda del girone, ancora ferma al palo dopo 3 gare e già sconfitta dai romeni un mese InfoBetting: Scommesse Sportive e

Lituania vs Romania – pronostico - notizie sulle squadre - formazioni - Probabili formazioni Lituania vs Romania Possibile formazione iniziale della Lituania:Gertmonas; Sirvys, Kazukolovas, Girdvainis, Tutyskinas; Vorobjovas, Gineitis; Dolznikov, Slivka, Cernych; Kucys Romania possibile formazione iniziale:Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; R. Il portiere Edvinas Gertmonas ritroverà alcuni volti noti, in quanto rappresenta l’Universitatea Cluj nella ... (Sport.periodicodaily.com)

Romania-Lituania (lunedì 09 settembre 2024 ore 20 : 45) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - La tricolorii ha riabbracciato dopo 38 anni il suo tecnico più rappresentativo, e lo ha fatto con una prestazione d’altri tempi su un campo ostico a questi livelli. Due dei tre gol portano firme di giocatori del nostro […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Andata a passeggiare senza troppi problemi in Kosovo la Romania di Lucescu prova a prendere il largo nel gruppo C2 di Nations ... (Infobetting.com)