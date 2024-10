Lampedusa notte di sbarchi | giunti sull’Isola quasi in 300

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Altre cinque imbarcazioni dopo le nove di ieri (domenica 13 ottobre) sono state soccorse E’ stata unadidove, dopo il soccorso di 5 barchini, sono296 migranti.Durante tutta la giornata di ieri, domenica 13 ottobre, gli approdisono stati 9, per un totale di 487 persone.A intercettare e bloccare gli ultimi natanti sono state le motovedette di Frontex, della guardia costiera e della guardia di finanza. Le barche dei migranti, con a bordo da un minimo di 43 a un massimo di 100 persone, stando alle dichiarazioni acquisite, sono salpate da Sabratah e Zuwara in Libia e da Sfax in Tunisia. Il costo pagato dai migranti per la traversata Da 700 dinari tunisini fino a 6 mila euro, sono stati pagati per la traversata da sudanesi, ivoriani, guineani, malesi, bengalesi, egiziani, iracheni e pakistani.