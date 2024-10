Ilfoglio.it - L'amore non passa mai di moda in Un posto al Sole

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli autori di Upas leggono la nostra rubrica, e ci rispondono: Nunzio sta regolarmente restituendo il suo debito a Michele. E’ proprio il giornalista a rivelarlo a Silvia durante la puntata. Entrambi i genitori hanno stima dell’ex fidanzato di Rossella e sperano in un ritorno di fiamma. Stima che non si capisce davvero da cosa nasca, dato che, a parte il profilo professionale, come uomo Nunzio non ne azzecca una. Soprattutto per come tratta le donne. Neanche mezz’ora dopo molla nuovamente Rossella, lasciandola di stucco. E’ vero che, come a suo tempo avevamo sottolineato, anche la ragazza aveva tirato per le lunghe la sua indecisione, finendo per perdere sia Nunzio che Riccardo. Ma solo uno dei due era stato mollato sull’altare. Questo gesto sarebbe stato sufficiente a Boschi junior come prova dell’di Rossella.