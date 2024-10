La Promessa Anticipazioni 15 ottobre 2024: Pia, in ansia per Petra, chiede aiuto a Cruz! (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella puntata de La Promessa in onda il 15 ottobre 2024 su Rete4 vedremo che Petra non riuscirà a staccarsi dal corpo di Feliciano e Pia chiederà a Cruz di aiutarla. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Soap. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 15 ottobre 2024: Pia, in ansia per Petra, chiede aiuto a Cruz! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella puntata de Lain onda il 15su Rete4 vedremo chenon riuscirà a staccarsi dal corpo di Feliciano e Piarà adi aiutarla. Scopriamo insieme lee le Trame della Soap.

Beautiful - Endless Love - My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 14 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Anticipazioni La promessa : la puntata di oggi - 14 Ottobre - IT su Google News. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. (Zon.it)

La Promessa - anticipazioni spagnole : il comportamento sospetto di Pelajo allarma Catalina - Per questo motivo dapprima cercherà di tirarsi indietro, adducendo come scusa i preparativi per il suo matrimonio, e quando capirà che l’altro non intenderà rimandare il suo acquisto organizzerà un incontro lontano dalla tenuta. Nelle prossime puntate La Promessa l’organizzazione del matrimonio tra Catalina e Pelajo procederà, e tra i due sembrerà esserci un’intesa sempre più profonda. (Superguidatv.it)