Sport.quotidiano.net - La Larcianese decolla. Rimonta sul Montecatini

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Con una grande secondo tempo laha capovolto il risultato, che alla fine del primo tempo la vedeva in svantaggio. Successo pesantissimo per la squada di Cerasa che, complice il pareggio del San Giuliano, aggancia la vetta del girone A di Promozione. Non si spezza la maledizione del Valdinievoleche subisce una brutta. Prosegue il momento delicato dei termali, la cura di Fabbri per ora non ha portato benefici. La cronaca. Il gol de ospiti è stato segnato da Rosati, trasformando abilmente un calcio di rigore. Nel secondo tempo laè stata più determinata e grintosa. La rete del pareggio è stata segnata da Tersigni, che di sinistro, all’altezza del dischetto di rigore, ha messo in rete. L’assist è arrivato da calcio d’angolo.