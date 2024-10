La figlia di Fiorello all’altare coi suoi due papà: l’emozione dello showman che canta per lei (Di lunedì 14 ottobre 2024) È stato una bella settimana di emozioni per Fiorello che ha accompagnato all'altare quella che sente come una figlia anche se non è il suo padre biologico. Olivia Testa, figlia di Susanna Biondo, moglie di Fiorello, ha sposato Ansperto Radice Fossati Confalonieri a Venezia e si è fatta accompagnare all'altare dal vero pap&agrav Milleunadonna.it - La figlia di Fiorello all’altare coi suoi due papà: l’emozione dello showman che canta per lei Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È stato una bella settimana di emozioni perche ha accompagnato all'altare quella che sente come unaanche se non è il suo padre biologico. Olivia Testa,di Susanna Biondo, moglie di, ha sposato Ansperto Radice Fossati Confalonieri a Venezia e si è fatta accompagnare all'altare dal vero pap&agrav

Dall’entrata al karaoke - Fiorello show al matrimonio della figlia Olivia - . Sposato dal 2003 con Susanna Biondo, madre di Olivia, lo showman ha avuto un ruolo da protagonista alle nozze della giovane che – l’ha ribadito in più occasioni – considera sua figlia. Un rapporto speciale quello tra Fiorello e Olivia, tanto che la sposa ha voluto fare la tradizionale entrata (sulle note di ‘All You Need Is Love’ dei Beatles) al braccio di due papà: quello naturale, Edoardo ... (Dailyshowmagazine.com)

Olivia Testa - figlia acquisita di Fiorello - per il suo matrimonio sceglie un beauty look rom-chic stile Bridgerton - Un raccolto basso e intrecciato, impreziosito da una coroncina di fiori gioiello e orecchini di perla in combo a un make-up naturale e sofisticato come piace alle spose degli anni '20 del Terzo Millennio. Tutto sul beauty look di Olivia Testa, figlia di Susanna Biondo, moglie di Fiorello. (Vanityfair.it)