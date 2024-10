Screenworld.it - Kaos: il mito ha parlato ancora e ha molte cose da dire

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il finale aperto della prima stagione dipresagiva un seguito, ma nonostante l’idea originale di riscrivere i miti e malgrado il cast importante non c’è stato niente da fare. Qualche giorni fa Netflix ha deciso di cancellare la serie dopo la prima stagione. A quanto pare Zeus non può molto contro il dio dello streaming, neppure se lo show è nella classifica delle 10 serie tv più viste sulla piattaforma. A dare la notizia sarebbe stata una delle interpreti Aurora Perrinau, che nella serie interpreta Euridice, in un post social. Non si sa se Netflix confermerà la cancellazione dio se ai vertici opteranno per un rilancio della serie creata da Charlie Covell (già autore di The End of the Fucking World), ma per il momento ilsi ferma qui. Noi, però, siamo qui a renderle omaggio. Come si fa, appunto, con gli dei.