Juventus, agente Raspadori: «Sta bene a Napoli, anche se…» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il procuratore dell’attaccante del Napoli ha parlato di un possibile trasferimento alla Juventus Tullio Tinti, agente dell’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori, ha parlato a margine dell’assemblea elettiva per il consiglio dell’AIACS (Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società). Il procuratore è intervenuto circa la possibilità di vedere l’ex Sassuolo alla Juventus, squadra alla ricerca di uno sostituto di Calcionews24.com - Juventus, agente Raspadori: «Sta bene a Napoli, anche se…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il procuratore dell’attaccante delha parlato di un possibile trasferimento allaTullio Tinti,dell’attaccante delGiacomo, ha parlato a margine dell’assemblea elettiva per il consiglio dell’AIACS (Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società). Il procuratore è intervenuto circa la possibilità di vedere l’ex Sassuolo alla, squadra alla ricerca di uno sostituto di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - l'agente di Arthur : "Via a gennaio - può interessare a De Zerbi" - Federico Pastorello è al lavoro per trovare una nuova sistemazione ad Arthur Melo. L`agente del centrocampista brasiliano della Juventus ha... (Calciomercato.com)

Juventus - agente Huijsen : «Vi racconto il passaggio al Bournemouth» - Ecco le dichiarazioni dell’agente e intermediario dell’agenzia Epic Sports. PAROLE – «Abbiamo lavorato come intermediari nell’affare, sicuramente è stato decisiva la filosofia […]. Andrea Pellegatti, agente di Dean Huijsen, ha parlato della trattativa che ha visto il difensore passare al Bournemouth Intervistato ai microfoni di Radio Sportiva, Andrea Pellegatti ha parlato del passaggio di Dean ... (Calcionews24.com)

Juventus - cambio agente Yildiz : l’ex procuratore presenta una istanza arbitrale - “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata […] dall’Agente Sportivo Carlos Ruiz Caillas, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Ruiz Casillas Investments S. l. La decisione è stata presa in seguito alla scelta del turco di cambiare agente, risalente allo scorso aprile. (Sportface.it)