Infermiera si rifiuta di dare il metadone alla paziente, lei la colpisce con un pugno poi estrae dalla tasca un coltello (Di lunedì 14 ottobre 2024) AGORDO (BELLUNO) - Infermiera si rifiuta di darle il metadone, la paziente non la prende bene e la colpisce con un pugno. Poi estrae dalla tasca un coltello. La violenza al Pronto Ilgazzettino.it - Infermiera si rifiuta di dare il metadone alla paziente, lei la colpisce con un pugno poi estrae dalla tasca un coltello Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) AGORDO (BELLUNO) -sidi darle il, lanon la prende bene e lacon un. Poiun. La violenza al Pronto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Belluno - infermiera presa a pugni : si era rifiutata di consegnare del metadone -  La coppia, già nota per gli atteggiamenti atipici in città , è stata denunciata. Dopo il colpo, la professionista è caduta a terra. Il metadone viene consegnato alle persone che hanno dipendenza da oppiacei, in quanto genera degli effetti simili a quelli delle sostanze stupefacenti, prevenendo la comparsa della crisi di astinenza. (Ilrestodelcarlino.it)

Aggredisce un’infermiera in pronto soccorso e le offre 250 euro di risarcimento - ma lei rifiuta - Un'operatrice sanitaria dell'ospedale Civile di Brescia ha rifiutato i 250 euro di risarcimento proposti da un 35enne che le aveva dato uno schiaffo nel 2022. L'uomo è accusato di percosse aggravate.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Brescia - spintoni e sberle in ospedale. Al processo una lettera di scuse e 250 euro di risarcimento - però l’infermiera rifiuta - Il caso è finito a processo su iniziativa della parte offesa che, tramite l’avvocato Laura Gamba, si è opposta all’archiviazione chiesta dalla Procura per presunta tenuità del fatto. . La proposta risarcitoria dell’imputato è stata ritenuta non soddisfacente dalla parte lesa, che ha però accolto la controproposta del giudice (700 euro). (Ilgiorno.it)