"Il panno magico di Badio". Sinner in tilt? Il colpo di genio dell'ex fisioterapista di Djokovic (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un'altra vittoria in stagione, l'ottava, e il posto di numero 1 al mondo confermato almeno fino alla fine dell'anno. È stato un grande 2024 quello di Jannik Sinner, che dopo il ko in finale con Carlos Alcaraz a Pechino si è rifatto vincendo il Masters 1000 di Shanghai, mentre il suo amico-rivale spagnolo è uscito ai quarti contro il ceco Tomas Machac (battuto poi Jannik in semifinale). La finale contro Nole Djokovic è stata lottata solo nel primo set, vinto da Sinner al tie-break a dimostrazione della sua forza quando si arriva sul 6-6 a giocarsi la sfida per aggiudicarsi il set. Durante la sfida con Djokovic, però, Sinner ha avuto i suoi momenti di difficoltà, come quando ha detto di aver “problemi alla testa” rivolgendosi verso il suo angolo con la richiesta di aiuto. Liberoquotidiano.it - "Il panno magico di Badio". Sinner in tilt? Il colpo di genio dell'ex fisioterapista di Djokovic Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un'altra vittoria in stagione, l'ottava, e il posto di numero 1 al mondo confermato almeno fino alla fine'anno. È stato un grande 2024 quello di Jannik, che dopo il ko in finale con Carlos Alcaraz a Pechino si è rifatto vincendo il Masters 1000 di Shanghai, mentre il suo amico-rivale spagnolo è uscito ai quarti contro il ceco Tomas Machac (battuto poi Jannik in semifinale). La finale contro Noleè stata lottata solo nel primo set, vinto daal tie-break a dimostrazionea sua forza quando si arriva sul 6-6 a giocarsi la sfida per aggiudicarsi il set. Durante la sfida con, però,ha avuto i suoi momenti di difficoltà, come quando ha detto di aver “problemi alla testa” rivolgendosi verso il suo angolo con la richiesta di aiuto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner domina il ranking ATP - Praticamente la nemesi dei numeri 1, modelli quasi in carta carbone che si passano il regno del tennis di generazione in generazione. Sinner che batte Djokovic, e in quel modo tra l'altro (7-6, 6-3), ... (informazione.it)

Sinner vince ma non è felice: «A tratti ho perso il sorriso, i problemi fanno capolino» Il «panno magico» usato dal fisioterapista - Jannik Sinner dopo la vittoria su Djokovic a Shanghai svela le difficoltà del momento con la preoccupazione per il ricorso al Tas: «Quest'anno è durissimo, a tratti ho perso il sorriso per diversi mot ... (msn.com)

«Ho un problema alla testa», il fisioterapista torna con un panno: cos'è successo a Sinner durante la sfida con Djokovic - Un brivido nella fase finale del primo set della finale di Shanghai contro Novak Djokovic: Jannik Sinner si è rivolto alla sua panchina lamentando un mal di testa che ha fatto preoccupare i tifosi di ... (msn.com)