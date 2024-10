Heroes, significato, testo, traduzione e significato del capolavoro di David Bowie (Di lunedì 14 ottobre 2024) Heroes è il dodicesimo album in studio di David Bowie, uscito il 14 ottobre del 1977. Ma è anche il titolo di una delle canzoni più belle del Duca Bianco che per scriverla si è lasciato ispirare da due persone che si baciavano sotto al Muro di Berlino. Heroes è infatti un inno al potere dell’amore, una forza che riesce a elevare gli esseri umani al di sopra delle bruttezze della vita. Così potente da trasformarci in eroi. Il singolo appartiene al secondo LP della cosiddetta “trilogia berlinese” assieme a Low e Lodger. La coppia in questione era formata da Tony Visconti, produttore del cantante, e dalla sua ragazza dell’epoca, la cantante jazz Antonia Maas. Dirà Visconti: “Dopo alcuni giorni di registrazione delle voci principali, David decise di dedicarsi a “Heroes”. Doveva però prima scrivere il testo e il lavoro sembrava richiedere molto tempo. Cultweb.it - Heroes, significato, testo, traduzione e significato del capolavoro di David Bowie Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)è il dodicesimo album in studio di, uscito il 14 ottobre del 1977. Ma è anche il titolo di una delle canzoni più belle del Duca Bianco che per scriverla si è lasciato ispirare da due persone che si baciavano sotto al Muro di Berlino.è infatti un inno al potere dell’amore, una forza che riesce a elevare gli esseri umani al di sopra delle bruttezze della vita. Così potente da trasformarci in eroi. Il singolo appartiene al secondo LP della cosiddetta “trilogia berlinese” assieme a Low e Lodger. La coppia in questione era formata da Tony Visconti, produttore del cantante, e dalla sua ragazza dell’epoca, la cantante jazz Antonia Maas. Dirà Visconti: “Dopo alcuni giorni di registrazione delle voci principali,decise di dedicarsi a “”. Doveva però prima scrivere ile il lavoro sembrava richiedere molto tempo.

