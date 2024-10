Grande Fratello, lacrime in studio: la sorpresa per Ilaria di ‘Non è la Rai’ (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alfonso Signorini ha regalato a Ilaria un momento che ha commosso i telespettatori Alfonso Signorini ha fatto un Grande regalo a Ilaria Galassi di "Non è la Rai". Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda oggi, 14 ottobre, il conduttore televisivo ha chiesto alle tre concorrenti di allontanarsi dal resto della casa per Sbircialanotizia.it - Grande Fratello, lacrime in studio: la sorpresa per Ilaria di ‘Non è la Rai’ Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alfonso Signorini ha regalato aun momento che ha commosso i telespettatori Alfonso Signorini ha fatto unregalo aGalassi di "Non è la Rai". Durante la puntata delandata in onda oggi, 14 ottobre, il conduttore televisivo ha chiesto alle tre concorrenti di allontanarsi dal resto della casa per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - lacrime in studio : la sorpresa per Ilaria di ‘Non è la Rai’ - Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda oggi, 14 ottobre, il conduttore televisivo ha chiesto alle tre concorrenti di allontanarsi dal resto della casa per dirigersi in Superled. Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi di “Non è la Rai” sono tre delle concorrenti più in vista di questa edizione del Grande Fratello. (Dailyshowmagazine.com)

Ila - alias Ilaria Clemente - chi è la concorrente incinta del Grande Fratello? Sapete chi è il suo fidanzato? - Ila, alias Ilaria Clemente, è la prima concorrente del Grande Fratello a vivere un evento speciale della sua vita tra le mura della casa più spiata d’Italia. Laurea di Ilaria Clemente La concorrente del Grande Fratello ha conseguito la laurea in Scienze Economiche, presso l’Università La Sapienza di Roma. (Donnapop.it)

Grande Fratello - Ilaria Clemente racconta come le è stata comunicata la sua gravidanza nella Casa. E a proposito del compagno… - In una delle ultime puntate, dopo essersi assentata all’improvviso, ci ha fatto ritorno per comunicare la lieta notizia ai suoi ex coinquilini. Mi rendevo conto di essere particolarmente emotiva. Proprio a proposito del suo Daniele, la Clemente ha spiegato: Noi ci siamo conosciuti la notte di San Lorenzo, il 10 di agosto. (Isaechia.it)