Ilgiorno.it - Giornate Fai d’Autunno con il botto. Tutti in coda per i tesori milanesi. Palazzo Cusani e la Rai superstar

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il FAI (Fondo ambiente italiano) chiama e Milano risponde. Non delude mai. Boom di visitatori per questa edizione dellaautunnali del Fai, con duemila presenze in più rispetto all’edizione dello scorso anno. Complessivamente, nei due giorni, sono stati 18 mila i visitatori (compresi i Beni Fai di Villa Necchi e Villa Appiani), il 5 per cento delle visite totali in tutta Italia. Fra i siti "insoliti" più gettonati, con oltre duemila visitatori, c’è stato, in via Brera, sede di rappresentanza della Nato a Milano e del Comando Militare Esercito Lombardia (che oltre agli affreschi ha una peculiarità, le tre palle di cannone incastonate nella facciata posteriore, scagliate dalle artiglierie di Radetzky durante le Cinquedi Milano), e la sede Rai di Corso Sempione, con altre 2 mila persone.