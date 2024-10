Lapresse.it - Firenze, carabinieri recuperano oltre 600 opere d’arte rubate: 12 indagati

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Recuperate600– libri preziosi, ceramiche e dipinti – che erano statein lussuose dimore nobiliari fiorentine, per un valore stimato di3 milioni di euro; dodici persone indagate. E’ il bilancio dell’attività investigativa, coordinata dalla procura die condotta dal Nucleotutela patrimonio culturale del capoluogo toscano, in collaborazione con l’Fbi e il Raggruppamento investigazioni scientifiche dell’Arma dei, durata circa tre anni. L’indagine, secondo quanto spiegato in una nota, trae origine dalla denuncia di furto, presentata nel 2021 da un fiorentino, dell’opera libraria di Leonhart Fuchs dal titolo “De Historia Stirpium Commentarii Isignes“, Basilea 1542.