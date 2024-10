Oasport.it - Filippo Della Vite cade in allenamento: c’è una frattura, in dubbio l’esordio a Soelden

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Cattive notizie giungono da, in Austria, sede del raduno dell’Italia dello slalom gigante maschile in preparazione all’inizioCoppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: sul ghiacciaio che inaugurerà la nuova stagione del massimo circuito arriva l’infortunio di. Instagionale per l’azzurro: la gara inaugurale, infatti, è in calendario domenica 27 ottobre, e domani, martedì 15, l’azzurro verrà sottoposto ad un intervento chirurgico in seguito allascomposta del pollicemano destra., 23 anni, nel corso del terzo giorno diè infatti incappato in una caduta, causata da una sorta di imbarcata, che lo ha fatto terminare nelle reti di protezione. Il poliziotto ha rimediato, oltre allagià citata, anche un taglio alla gamba destra, al quale sono stati applicati tre punti.