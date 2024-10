Quifinanza.it - Direttiva sulla qualità dell’aria, via libera dal Consiglio Ue

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildell’Unione Europea ha appena varato unarivoluzionaria che introduce standard più rigorosi per lain tutto il continente. Questo importante passo avanti segna un punto di svolta nella lotta contro l’inquinamento atmosferico e rappresenta una vittoria per la salute dei cittadini europei. I ministri dell’ambiente riuniti a Lussemburgo hanno confermato l’accordo politico raggiunto a febbraio con l’Eurocamerarevisione della, con la sola astensione di Malta. La nuova stretta sull’inquinamento – responsabile di 300mila morti l’anno in Europa – introduce limiti più severi per gli inquinanti con il maggiore impattosalute, come il PM2,5 e il NO2. Le nuove norme sono il frutto di un lungo processo di consultazione e negoziazione, mirano a raggiungere l’ambizioso obiettivo di azzerare l’inquinamento entro il 2050.