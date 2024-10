«Diamo un calcio all’apartheid»: corteo contro Israele prima del match con l’Italia a Udine (Di lunedì 14 ottobre 2024) In una Udine blindata, decine di associazioni e migliaia di cittadini hanno deciso di sfilare contro Israele, a poche ore dal match di Nations League che vedrà impegnata l’Italia di Luciano Spalletti. Si giocherà alle 20.45 alla Bluenergy Arena, ma nel frattempo la città ha visto partire un corteo da Piazza della Repubblica. Poi la sfilata fino a Piazza XX Settembre, distante pochi chilometri dallo stadio. Circa 85 le associazioni a partecipare, dietro striscioni dagli slogan chiari: «Diamo un calcio all’apartheid, fuori Israele dalla Fifa», oppure «Boicotta la partita». E non a caso i biglietti venduti sono meno della metà di quelli disponibili. Centinaia gli agenti in tenuta antisommossa che stanno vigilando le vie di Udine. Oggi a #Udine, alla manifestazione indetta dal Comitato Palestina Udine. Lettera43.it - «Diamo un calcio all’apartheid»: corteo contro Israele prima del match con l’Italia a Udine Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In unablindata, decine di associazioni e migliaia di cittadini hanno deciso di sfilare, a poche ore daldi Nations League che vedrà impegnatadi Luciano Spalletti. Si giocherà alle 20.45 alla Bluenergy Arena, ma nel frattempo la città ha visto partire unda Piazza della Repubblica. Poi la sfilata fino a Piazza XX Settembre, distante pochi chilometri dallo stadio. Circa 85 le associazioni a partecipare, dietro striscioni dagli slogan chiari: «un, fuoridalla Fifa», oppure «Boicotta la partita». E non a caso i biglietti venduti sono meno della metà di quelli disponibili. Centinaia gli agenti in tenuta antisommossa che stanno vigilando le vie di. Oggi a #, alla manifestazione indetta dal Comitato Palestina

Israele - l’ex ministro Ben Ami : “Rifiuto di credere ad attacco deliberato contro Unifil” - Rispetto alle accuse di genocidio contro Israele, l’ex ministro ha affermato che la risposta di Israele agli attacchi del 7 ottobre di Hamas “può essere ritenuta sproporzionata, brutale, può essere che ci siano stati crimini di guerra ma non è un genocidio” che “è qualcosa di pianificato e sistematico, non una risposta a una provocazione brutale come quella di Hamas”. (Lapresse.it)

Italia-Israele - blindato lo stadio di Udine : controlli in modalità anti-terrorismo - . Oltre al personale di servizio dello stadio, per l’occasione sono stati ingaggiati circa 500 steward. 30, ogni veicolo o persona che si avvicina all’impianto viene sottoposto a controlli molto stringenti da parte della polizia, che dispone anche di mezzi blindati. Per tutti i veicoli che varcano la zona rossa, vengono effettuati dei controlli in modalità anti-terrorismo, con tanto di ... (Sportface.it)

Nazionale – Corteo di protesta a Udine contro la partita Italia-Israele - Erano presenti bandiere dei Verdi, del Partito della Rifondazione Comunista (Prc), del movimento Insieme liberi e della Spi Cgil. In occasione della partita di Nations League tra Italia e Israele, in programma allo stadio Bluenergy di Udine, si è svolto un corteo di protesta organizzato da vari gruppi a sostegno della causa palestinese. (Terzotemponapoli.com)