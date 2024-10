Camorra, ras tornato in libertà tentava di ricostruire frangia clan dei Casalesi: 14 arresti (Di lunedì 14 ottobre 2024) tornato in libertà dopo 24 anni di reclusione, un 62enne stava tentando di ricostituire una frangia del clan dei Casalesi: 120 carabinieri impiegati nel blitz all’alba. Uno degli arrestati, A.M., 62 anni, tornato in libertà di recente dopo 24 anni di reclusione, stava tentando di ricostituire una frangia del clan dei Casalesi: blitz all’alba dei 2anews.it - Camorra, ras tornato in libertà tentava di ricostruire frangia clan dei Casalesi: 14 arresti Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)indopo 24 anni di reclusione, un 62enne stava tentando di ricostituire unadeldei: 120 carabinieri impiegati nel blitz all’alba. Uno degli arrestati, A.M., 62 anni,indi recente dopo 24 anni di reclusione, stava tentando di ricostituire unadeldei: blitz all’alba dei

