Auto travolge ciclista. Poi si dà alla fuga (Di lunedì 14 ottobre 2024) ciclista travolto da un’Auto che poi si dà alla fuga. È successo nel primo pomeriggio di ieri sulla provinciale Montanara a un chilometro dall’abitato di Fontanelice. Il ciclista, un 64enne di Imola – S.G. le sue iniziali – è stato trasportato all’ospedale di Imola dall’ambulanza con il codice ‘giallo’ che indica i casi di media gravità. Secondo una prima ricostruzione – da verificare – fatta dalla polizia locale del Corpo unico del Nuovo circondario imolese, erano circa le 15.30 quando il ciclista, diretto verso valle, è stato urtato da un primo veicolo, che si è fermato, finendo investito subito dopo da una seconda Auto che non si è fermata, proseguendo il viaggio. Ilrestodelcarlino.it - Auto travolge ciclista. Poi si dà alla fuga Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)travolto da un’che poi si dà. È successo nel primo pomeriggio di ieri sulla provinciale Montanara a un chilometro dall’abitato di Fontanelice. Il, un 64enne di Imola – S.G. le sue iniziali – è stato trasportato all’ospedale di Imola dall’ambulanza con il codice ‘giallo’ che indica i casi di media gravità. Secondo una prima ricostruzione – da verificare – fatta dpolizia locale del Corpo unico del Nuovo circondario imolese, erano circa le 15.30 quando il, diretto verso valle, è stato urtato da un primo veicolo, che si è fermato, finendo investito subito dopo da una secondache non si è fermata, proseguendo il viaggio.

