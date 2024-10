Wta Ningbo 2024: montepremi e prize money con Paolini (Di domenica 13 ottobre 2024) Il montepremi e il prize money del Wta 500 di Ningbo 2024, torneo in programma sul cemento cinese dal 14 al 20 ottobre. Jasmine Paolini, salvo sorprese dell’ultima ora, dovrebbe essere la prima testa di serie del torneo cinese e punterà al colpo grosso. C’è però sempre la beniamina di casa Qinwen Zheng tre le maggiori pretendenti al titolo. Nelle qualificazioni al via Sara Errani, che punta a difendere la top-100 in questo finale di stagione. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV montepremi WTA Ningbo 2024 PRIMO TURNO – € 8.972 (1 punto) SECONDO TURNO – € 12.417 (60 punti) QUARTI DI FINALE – € 22.760 (108 punti) SEMIFINALI – € 46.787 (195 punti) FINALISTA – € 80.101 (325 punti) VINCITRICE – € 129.748 (500 punti) Wta Ningbo 2024: montepremi e prize money con Paolini SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ile ildel Wta 500 di, torneo in programma sul cemento cinese dal 14 al 20 ottobre. Jasmine, salvo sorprese dell’ultima ora, dovrebbe essere la prima testa di serie del torneo cinese e punterà al colpo grosso. C’è però sempre la beniamina di casa Qinwen Zheng tre le maggiori pretendenti al titolo. Nelle qualificazioni al via Sara Errani, che punta a difendere la top-100 in questo finale di stagione. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TVWTAPRIMO TURNO – € 8.972 (1 punto) SECONDO TURNO – € 12.417 (60 punti) QUARTI DI FINALE – € 22.760 (108 punti) SEMIFINALI – € 46.787 (195 punti) FINALISTA – € 80.101 (325 punti) VINCITRICE – € 129.748 (500 punti) WtaconSportFace.

