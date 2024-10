Anteprima24.it - VIDEO/ De Luca nel Sannio alla Festa dell’Unità: “Stiamo combattendo per difendere gli interessi del Sud”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Era l’ospite più atteso, e di certo non ha deluso le aspettative. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De, si è presentato a Foiano in Valfortore in occasione dellaorganizzativa dfederazione provinciale del Partito Democratico sannita con un fare spigliato e determinato anche in virtù di quella che è la questione del terzo mandato che lo vede coinvolto in vista delle elezioni regionali del 2025. “Ma non la volete finire di raccontare stupidaggini?” – un messaggio forte e chiaro ai vertici del partito campano e nazionale, che negli ultimi giorni hanno più volte ribadito la linea del partito, chiudendo le porte al DeTris. Poi sollecitato sul tema dell’autonomia differenziata ha chiosato: “perglidel Sud e delle Aree interne”.