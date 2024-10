Ucraina-Russia Kiev cede territori a Mosca per la pace? Lo scenario

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’discute l’ipotesi direallaper porre fine alla guerra che dura da circa 960 giorni. E’ loche delinea il magazine tedesco Der Spiegel, citato dai media ucraini, sulla base delle informazioni fornite da una fonte di alto livello di. Il presidente Volodymyr Zelensky, anche nelle ultime settimane, ha ribadito che il suo ‘piano per la vittoria’ punta ad unagiusta ma ha sempre escluso l’ipotesi di cessioniali alla. Vladimir Putin, da, non perde occasione per considerare annessi ioccupati nel corso del conflitto. “Ritenevamo che la vittoria dovesse arrivare con la resa incondizionata della. Ma senza concessioni questo è impossibile. L’accordo dovrebbe comprendere benefici anche per la”, la sintesi della fonte citata dal magazine tedesco.